OPINIE FNV Jeugdzorg en politiebond NPB ’Kinderen verzuipen, maar niemand wil het weten’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

,,De druk op de jeugdzorg loopt te ver op. Maar er komen geen mensen en plekken bij, ze gaan er eerder af. De bezuinigingen in de zorg zorgen voor een kaalslag”, stellen Van der Aar en Kooiman. Ⓒ Robin Utrecht

Kinderen die dringend hulp nodig hebben maar vanwege wachtlijsten in de jeugdzorg naar huis worden gestuurd. Het loopt vaak niet goed met ze af, signaleren Maaike van der Aar en Nine Kooiman. ,,Er lijkt niemand te luisteren. Vooral in politiek Den Haag is het angstig stil.”