Een idiote uitspraak van minister Van Gennip van Sociale Zaken

Regeren is vooruitzien. Wat dat betreft is het veelzeggend dat in ons omringende landen maatregelen worden getroffen om de koopkracht van burgers te stutten, nu de energieprijzen de pan uit blijven rijzen. België wil een fikse accijnsverlaging op brandstof doorvoeren, Duitsland schrapte daags voor de oorlog in Oekraïne onder meer de toeslag op energie en Frankrijk bevroor al eerder de gasprijzen voor héél 2022.