Het laatste wat ons land nodig heeft, is meer olie op het vuur door feitenvrij gekakel politici

Door hoofdredactie

Het schokkende schietincident bij het boerenprotest in Heerenveen houdt de gemoederen flink bezig. Agenten hebben gericht geschoten op een tractor die een politieafzetting had doorbroken. Volgens de politie probeerde de 16-jarige bestuurder op agenten en dienstvoertuigen in te rijden. Op beelden van het incident lijkt de tiener de afzetting te omzeilen en weg te rijden van de dienders. Er zijn meerdere arrestaties verricht.