Wanneer ik het zeker wist, dat Pieter Omtzigt het niet zou halen? Met de superieure nonchalance die de ware politieke insider eigen is, zou ik nu ’Vorige week al’ kunnen zeggen. Net als al die andere duiders ben ik steengoed in achteraf voorspellen. Inderdaad dacht ik toen, met mijn talent voor fatalisme, dat Hugo de Jonge de nieuwe lijsttrekker zou worden. Maar of die overtuiging er ook voor honderd procent was?