’Respect voor andermans mening’

Een mening is niet hetzelfde als gelijk hebben. Ik zie dat beide groepen elkaar wegzetten als dom omdat ’ze’ (de andersdenkenden dus) maar niet willen zien hoe het écht (??) zit. Dit wakkert een gevaarlijke tweespalt in de samenleving aan die mij veel meer angst inboezemt dan corona of het vaccin. Er is al ellende genoeg in de wereld, ook zonder een soort opkomend corona-extremisme. Mensen die elkaar naar de keel vliegen om de ander hun ’gelijk’ op te dringen, met op de achtergrond een virus als lachende derde....

Mathieu van Bergen