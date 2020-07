Helmloos op e-bike

Als 70-jarige heb ik dankzij de e-bike nog nooit zo veel gefietst in mijn leven en de auto laten staan. De loop - en fietsbruggen in mijn woonplaats Lelystad zijn geen onoverbrugbare hindernis meer door de trapondersteuning. Die overigens ook uit gezet kan worden als het niet nodig is!

Ik ervaar veel meer gevaar in het verkeer van opgevoerde brommers en scooters, en van jongeren die met zijn drieën naast elkaar fietsen op fietspaden, dan van E-bike-berijders.Als ik verplicht word een helm te gaan dragen, pak ik de auto weer. En ik vrees met mij vele anderen.

Maggie Meijer, Lelystad