Uitslag Stelling: Investeren in kerncentrales

Een overgrote meerderheid van de deelnemers denkt dat atoomstroom dé manier is om de klimaatdoelen te behalen. „Als op korte termijn die klimaatdoelen gehaald moeten worden, dan rest ons geen andere mogelijkheid dan kernenergie”, zo verwoordt een van de respondenten de mening van vele anderen. „Het is idioot dat we nu bomen kappen om stroom op te wekken, om maar geen Russisch gas te hoeven gebruiken.”

Net als Frankrijk moet Nederland gaan investeren in kerncentrales, zo menen bijna alle respondenten. Frankrijk is van plan drie kleinere centrales te gaan bouwen. „De Fransen zien het helemaal goed. Met kleinere centrales wek je stroom op voor alles en gebruik je het overschot voor waterstof. Wie hier het voordeel niet van ziet, is niet geschikt om te regeren of gewoon corrupt.”

Kernenergie zou dé manier zijn om niet afhankelijk te worden van Russisch aardgas, zo menen bijna alle stemmers. Driekwart denkt dat het ook dé oplossing zal zijn voor het produceren van waterstof. „Als het kabinet wil dat we van het gas af gaan, dan moet het zorgen voor betaalbare alternatieven. Die zitten niet in windturbines en zonnepanelen.” Velen denken dat waterstof de toekomst gaat worden: „Die elektrische auto is maar een tussenfase. Waterstof wordt de toekomst.” Een andere stemmer roept op: „Maak gewoon stappen hierin, schaf die elektrische rommel met bijbehorende accu’s af en maak waterstofauto’s.”

Toch zijn er ook nog steeds tegenstanders van kernenergie: „Dit leidt af van de discussie over de urgentie van het klimaatprobleem. Het blijft gevaarlijk afval produceren en bovendien zijn alternatieve energiebronnen veel makkelijker (en goedkoper) te realiseren.”

Nederland bungelt onder aan de lijstjes van landen die investeren in alternatieven voor fossiele energiebronnen. Een flinke meerderheid vindt dan ook dat ons land het niet goed doet op dit gebied. Een stemmer ziet wel wat bezwaren: „Meer kernenergie is een prima plan, maar we zijn er wel wat laat mee. Het duurt ongeveer vijftien jaar voordat een kerncentrale is gebouwd. Tel daar tien jaar aan procedures bij op, en het is al bijna 2050.”

Nederland kan volgens bijna alle respondenten de risico’s van een of meer kerncentrales prima dragen. Bang voor ongelukken zoals in Fukushima of Tsjernobyl is bijna niemand van de stemmers. „Hoe vaak is er in Frankrijk een ongeluk gebeurd? Nooit toch? Bovendien: als er in Frankrijk iets gebeurt met een centrale, dan hebben wij daar in Nederland net zo goed last van.”

Maar tien procent maakt zich zorgen over problemen met kernafval. Een argument hiervoor van een respondent: „De hoeveelheid kernafval valt in het niet bij de afvalstromen die fossiele brandstoffen met zich meebrengen.” Een ander gelooft in de vooruitgang: „Het zal echt niet lang meer duren tot er een oplossing komt voor kernafval, maar zoals gewoonlijk loopt Nederland weer achter de feiten aan." Een andere stemmer: ,,Wie zegt dat windmolens en zonnepanelen níet zorgen voor enorme afvalbergen?”