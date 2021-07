Brief 3: ’Timmermans spant paard achter wagen’

Ik kan mij geheel vinden in het voorstel van Ronald Plasterk (Telegraaf 23/7) om geen biomassa (volwassen bomen) te verstoken en kernenergiecentrales te gaan bouwen. Het is duurder, maar dan heb je ook wat tegen CO2- uitstoot, al duurt het nog even voor dat zo ver kan zijn.

Waar ik Plasterk niet over hoor, dat is dat door het verbranden van volwassen bomen de daarin opgenomen CO2 wordt uitgestoten. Het argument dat die bomen worden vervangen door jonge aanplant snijdt geen hout, want die boompjes nemen pas na 10 tot 15 jaar CO2 op en al die tijd stoot het jonge bos alleen maar CO2 uit. Is dat niet het paard achter de wagen spannen meneer Timmermans ?

Willem Heijster sr., Breda

