’Hoge btw op eerste levensbehoeften schande’

Btw op gas, water, elektriciteit behoren standaard in het lage btw-tarief te zitten, het zijn en blijven eerste levensbehoeften. De oorlog in Oekraïne maakt het ons duidelijk, wat de bevolking daar mist is warmte, water en de mogelijkheid om een warme maaltijd op tafel te zetten. Laat staan douchen of je kunnen wassen en je kleding wassen. Onze regering moet zich diep schamen dat deze eerste levensbehoeften in het hoge btw-tarief zitten. Ook de belasting op deze eerste levensbehoeften kan wel wat lager. Bovendien is het altijd belasting over belasting over belasting, een regelrechte schande, typisch rupsje nooit genoeg.

V. Bergen, Zaandam