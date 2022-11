’Kritiek op WK-supporters hypocriet’

En dan nu weer alle ophef over het reclamespotje van de Jumbo. Goed, het is inderdaad niet slim, maar kom op hè, als we het allemaal echt zo erg hadden gevonden dan had Nederland gewoon niet mee moeten doen.

Als straks de wereldkampioenschappen weer voorbij zijn praat niemand meer over Qatar en zal het hoogstwaarschijnlijk niemand meer interesseren wat daar op het gebied van mensenrechten allemaal gebeurt. Echt allemaal hypocrieten die het de situatie daar ’o zo erg’ vinden.

Geesje Visser

Kampen