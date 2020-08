Met messen en pistolen naar het strand, lekker Amerikaans

Strandperikelen. Er is nogal wat te doen om onze stranden deze week. Op een stadsstrand wordt een jongeman doodgeschoten omdat hij de brutaliteit had om te proberen een roofoverval te voorkomen en in Scheveningen wordt een Rotterdammer doodgestoken. Een afrekening tussen twee woordkunstbendes. Amerikaatje spelen. Tof land. Daar wil je je echt aan spiegelen. Gaat ook erg goed daar.