’Beachvolleybal kan netter’

Deze voorgeschreven ultrakorte bikinibroekjes hebben niks met sport en al helemaal niet met deze toch al bizarre Olympische Spelen. Een iets ruimer gekozen ’lapje textiel’ voor de volleybalsters kleedt een stuk netter af en zorgt ervoor dat de kijker zich concentreert op het spel in plaats van op de vrouw. Met mijn 68 jaar heb ik zeer zeker nog oog voor vrouwelijk schoon, maar er zijn grenzen aan de context waarin zeer korte broekjes gedragen kunnen worden. Het strand in St. Tropez of op Scheveningen is een meer geschiktere locatie dan een paar vierkante meters zand ergens in Tokio.

Kees Lemmens