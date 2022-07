Brief 1 ’Mannelijke corpsleden moeten van zich laten horen’

Een niveau om van te janken, want dit zegt iets over mensen die straks leidinggevende banen hebben. Nu hebben vrouwelijke studenten protest aangetekend. Ik had toch wel verwacht dat ook mannelijke studenten dat massaal zouden doen, maar dat stelt teleur. Als familie van dergelijke studenten moet je toch de ogen uit je kop schamen. En als er een cameratploeg van een televisieprogramma vragen komt stellen durft niemand zijn waffel open te doen. Ddat zegt weer iets over het sfeertje in deze studentenwereld. Kortom, daar moet een flinke bezem door en ook een hartig woordje van paps en vooral mams die zich toch ook wel vies aangesproken moet voelen. Wat een niveau.

A.W. de Haas,

Niedorp

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: