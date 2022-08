Reizen

Je spulletjes bewaren in het opbergvak van een vliegtuigstoel? Slecht idee!

Het is misschien wel een van de eerste dingen die je doet zodra je in het vliegtuig zit: je spullen die je tijdens de reis bij de hand wil hebben opbergen in het opbergvak in de stoel voor je. Maar is dat wel zo slim?