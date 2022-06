’Wachten op bagage’

Wij kwamen zaterdagnacht om 02.00 uur aan met een vlucht vanuit de Canarische eilanden. Hadden al vertraging in Frankrijk. We hebben 2,5 uur moeten wachten op onze bagage. Mensen met kinderen, geen zitplaatsen, het was een chaos. De taxi die wij besteld hadden was al lang weg. Hoe is het mogelijk dat zo’n Benschop blijft zitten?

R. Smids, Hilversum