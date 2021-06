Premium Reizen

Pittoreske roadtrip langs de Italiaanse kust

Het buitenland begint weer te lonken. Deze week vinden we inspiratie in Italië waar komende week in Rome de eerste EK-wedstrijd wordt gespeeld. In een stokoude camper volgden we een deel van de E80 die jaarlijks tienduizenden toeristen via de Italiaanse westkust naar de hoofdstad leidt.