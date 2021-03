Stelling: Hoopvol over Janssen vaccin

Het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen is zondag goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder op medicijnen FDA. Op 11 maart neemt de Europees toezichthouder EMA een beslissing over de goedkeuring in Europa. Dit vaccin heeft als voordeel dat het in een gewone koelkast bewaard kan worden en dat er maar een prik nodig. Geeft dit ook hoop op versnelling in de Nederlandse vaccinatiecampagne of niet?