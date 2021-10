’Zeventig jaar toverspiegel’

Het begon in 1951 met het spel De toverspiegel; een briljant gevonden titel. We zaten met z'n allen voor een kleine buis te kijken wat er in wereld gebeurde. Geen Polygoonjournaal meer in de bioscoop maar gewoon thuis het nieuws volgen. In 1967 kon je alles voor het eerst in kleur aanschouwen. Ook toen keken we nog massaal naar het tv-scherm. Een lach, een traan, bloot... het kwam allemaal in je huiskamer. Er is veel veranderd. De ultra platte tv staat aan en men zit massaal voor de buis op zijn mobieltje. Allemaal opgeslokt door de toverspiegel.

M. Brouwer, Culemborg