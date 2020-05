’Te veel onduidelijkheid rond ruimen van nertsen’

Als mijn en uw gezondheid in gevaar komen worden de nertsen geruimd. Als de gezondheid van de nertsen in gevaar is, worden ze geruimd. Aan beide criteria wordt ruimschoots voldaan. De nertsen zitten op elkaar gepakt met vijf tot zes diertjes per kooi en ze sterven bij bosjes een vreselijke dood. Vergassen is daarbij vergeleken een zachte dood. En ze mogen ook niet vervoerd worden.

Tot op de dag van vandaag is er géén één nerts geruimd. Hoewel er op diverse fokkerijen een Covid-19 uitbraak is vastgesteld en de dieren ook duidelijk wel naar de mens kan overdragen.Het risico van een uitbraak is door de aanwezigheid van verwilderde en besmette huisdieren serieus aanwezig.Verspreiding buiten het gebied ligt voor de hand, we zijn een open economie.

Evengoed kijken de VWA en de minister de andere kant op. Er zijn zelfs nertsenfokkers die het niet begrijpen. Niemand begrijpt waar dit goed voor is, want wat gaan ze eigenlijk met die besmette dierenhuiden doen? Worden daar Corona Nerts jassen van gemaakt? Worden die aangeboden aan de voedselbank of zoiets, want wie wil er in Godsnaam nou een Corona-jas?

Het is hoog tijd dat er hier duidelijkheid in komt, we willen weten waar we aan toe zijn. De minister zou een motie aan haar broek moeten krijgen opdat ze dan duidelijkheid moet geven. Duidelijkheid over het moment wanneer de trucks eraan komen en de boel geruimd wordt. Het experiment in deze kan géén verdere doorgaan vinden.

Hans Wansink