Brief 2: ’Hamilton nam onaanvaardbaar risico’

In een extreem snelle bocht zat Hamilton -nog driekwart achter Max- op een ‘onmogelijke’ lijn, een lijn die hem nooit in staat gesteld zou hebben deze bocht op die snelheid zonder kleerscheuren te ronden. Hij heeft dit geweten en het moet wel zo zijn dat hij contact met Max ahw had ingecalculeerd. Dat mag een coureur van ‘projectielen’ die f-1 auto’s zijn, natuurlijk nooit doen, de inzet -een mensenleven- weegt daarvoor veel te zwaar.

Hamilton heeft hier bewust een onaanvaardbaar groot risico genomen. Deze keer liep het wonderlijk goed af, maar Max had hier met een beetje pech het leven kunnen laten. Hamilton’s tijdstraf van 10 seconden was een lachertje en ruikt naar een of andere vorm van klassenjustitie.

Daan van den Wall Bake, Weesp

