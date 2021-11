’Stel ouders reljeugd aansprakelijk’

We zijn de laatste dagen weer geconfronteerd met enorm veel straatgeweld. Politie die daarbij uit lijfsbehoud zelfs gericht heeft moeten schieten. Straattegels door een ambulance waar een patient in vervoerd werd. Een basisschool in de fik. Winkels vernield en leeg geroofd.

Levensgevaarlijk vuurwerk met de kracht van handgranaten worden gegooid in de richting van zowel de politie als de brandweer en de GGD. Buitenlandse kranten reppen over een burgeroorlog in ons land. Als je de beelden ziet lijkt het ook zo. En achteraf vraagt iedereen zich weer af hoe dit toch heeft kunnen gebeuren.

De regering blaast -voor de zoveelste keer- weer hoog van de toren en kondigt weer vergaande maatregelen aan. Maar die kennen we onderhand wel en lossen niets op. De vaststelling is wel dat juist veel mínderjarigen zich onder de relschoppers bevinden. En juist voor deze groepering moet de wet worden aangepast. Straffen van niks schrikken die vandalen niet af. En nee, de ouders mogen niet langer meer weg kijken.

Daarom moeten de ouders mede strafrechtelijk verantwoordelijk worden én aansprakelijk voor wangedrag van hun kroost. Poets de betekenis van ouderschap maar eens op! Maak hen medeplichtig aan het gedrag van dat gespuis dat ze voor galg en rad laten opgroeien. En pak ze vooral in de portemonnee aan. Leg desnoods beslag op woningen en auto's om de aangerichte schade enigszins vergoed te krijgen. En wat de meerderjarigen betreft: langdurig de bak in. De hedendaagse lachwekkende lage straffen voor dit soort van gajes helpen niet echt. Zachte heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden. Wedden dat dat helpt?

Jan Muijs, Tilburg