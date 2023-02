Onbevoegde voor ’leuke’ vakken

Laatst was ik op een school waar de juf een hele middag bezig was om met de kinderen pompoenen uit te hollen. Hartstikke leuk, maar ten koste van tijd voor rekenen en taal.

Zelf heb ik jaren in het basisonderwijs gewerkt, soms in een klas met 40 kinderen. Gelukkig had ik toen niet zo veel overbodige administratieve taken als leerkrachten tegenwoordig hebben.

Als we terug moeten naar vier schooldagen met een bevoegde leerkracht maak van de vijfde dag dan een dag voor de ’leuke dingen’, door een onbevoegde. Voorlezen, sport, knutselen, muziek. Er zijn vast wel ouders of vrijwilligers of betaalde krachten te vinden die daar goed in zijn en dat willen doen.

Voordelen van één dag een onbevoegde voor de klas: de leerkracht kan dan zich concentreren op de broodnodige vakken taal, rekenen, lezen, schrijven, begrijpend lezen, aardrijkskunde en geschiedenis. De kinderen gaan vijf dagen naar school, zodat werkende ouders niet in de knel komen.

Tot slot zou ik jongeren willen aanmoedigen naar de Pabo te gaan: het is zo’n mooi vak.

J. Schuddeboom,

Heiloo