’Nog even geduld voor het oude normaal’

En dat zal nog wel vele maanden gaan duren. Maar toch wordt er nu al voorzichtig de vraag gesteld: hoe ziet ons leven er uit ná de coronacrisis? Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Zoals dat was vóór de komst van het virus. Alsof er niets gebeurd is. De stranden en parken zullen weer vol liggen en de evenementen en arena's, theaters en ’Ziggo Dome’s’ zullen weer tot de nok gevuld zijn. En we waaieren weer over de gehele wereld uit.

De horeca gaat weer gouden jaren tegemoet, de werkloosheid zal weer tot een minimum slinken en ook de economie kruipt uit een diep dal. We kunnen elkaar weer de hand schudden en het leven is weer waard om geleefd te worden. Het zal uiteindelijk in onze gedachten slechts een herinnering zijn aan een boze droom. Nog ’even’ geduld dus!

Jan Muijs, Tilburg