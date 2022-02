’Verbinding in plaats van uitsluiting’

Heeft D66 nog een beetje begrip, inlevevingsvermogen of liefde voor andersdenkenden? Deze partij is met mevrouw Kaag radicaler, onverdraagzamer en onnadenkender geworden. Dat ze nu al voor de gemeenteraadsverkiezingen partijen uitsluit is in deze tijd niet wijs en gevaarlijk! Denk aan Pim Fortuyn.

Even was er nog hoop toen Kaag begin januari verkondigde dat ze het tegengaan van de verdeeldheid in Nederland het belangrijkste vond in het nieuwe kabinet. Een loze belofte helaas.

Laten we allemaal eens proberen iets minder door te drammen, geen mensen te cancelen en niet mensen tegen elkaar op te zetten maar de verbinding te zoeken. Laten we toleranter zijn, breder en genuanceerder gaan denken en iedereen zijn mening gunnen en in zijn waarde laten.

Mieneke Tramper