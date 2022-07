’Migrant aan het werk’

Premium Binnenland

Asielopvang op schepen flinke kluif: ’Deel van gemeenten wil geen 1000 asielzoekers opvangen’

Asielopvang op schepen blijkt in de praktijk nog een flinke kluif, of het nu aan de kade is of op zee. Het kabinet heeft nog behoorlijk wat onderzoek te doen, blijkt uit navraag. Velsen is vooralsnog de enige gemeente die opvang op een schip aan de kade ziet zitten, maar ook dat loopt verre van soep...