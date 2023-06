’Migratiedeal EU tot mislukken gedoemd’

Bekijk ook: Migratiedeal speelt mensensmokkelaars in de kaart

In de praktijk komt er niets van terecht. Het is al decennia bewezen dat de EU machteloos is tegen de mensen-smokkelaars die steeds nieuwe methodes vinden. Ook de contacten met Afrikaanse landen als Marokko en Tunesië komen niet van de grond. Alleen de politiek is tevreden over de fake deal. Het blijft daarom crisis in Nederland!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela