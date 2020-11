’Testbewijs voor vaccinweigeraars’

Geef iedereen die zich heeft laten vaccineren een pasje. Iedereen die niet beschikt over deze pas en dus willens en wetens de volksgezondheid in gevaar brengt krijgt uitsluitend toegang tot b.v. scholen, ziekenhuizen, concerten, restaurants, cafés, gemeentehuis, zwembaden etc. indien zij een op eigen kosten verkregen recent testbewijs hebben dat aantoont dat ze virusvrij zijn.

Uiteraard kan je deze maatregelen alleen invoeren nadat iedereen ook in staat is gesteld als om zich te laten vaccineren.

Deze maatregelen bekend maken en het probleem van de te lage vaccinatiegraad zal waarschijnlijk zeer snel opgelost zijn.

Nico Man,

Gouda

