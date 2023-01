Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Clubje wenst van massale arrestatie op A12 happening met positieve vibe te maken

Door Rob Hoogland

En wat is jóúw mediamoment? Nou, mevrouw Plag, ik heb er twéé. Excuses, lezers, ik droom even weg. Ik beeld mij een rol in als lid van het Mediaforum op NPO Radio 1, een lang gekoesterde maar nimmer verhoorde wens, waardoor ik potdorie nog steeds niet weet welk vlees & bloed achter de geheimzinnige, zinnenprikkelende alt-stem van presentatrice Ghislaine Plag schuilgaat. Zij stelt mij de vraag die iedere gast sinds jaar en dag in het ochtendprogramma Spraakmakers gesteld wordt: wat is je mediamoment?