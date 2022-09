’Steun middeninkomens twijfelachtig’

De belofte was dat ook en juist aan de middeninkomens zou worden gedacht. Ik zie daar weinig van terug. Middeninkomens hebben niets aan: verhoging minimumloon en huurtoeslag. Wat wel helpt is verlaging inkomstenbelasting. Maar of dat genoeg oplevert om van enige compensatie te kunnen spreken is nog twijfelachtig. De extra kosten bedragen duizenden euro’s. Dan hebben we niets aan een paar tientjes. Modaal met thuiswonende studenten profiteert immers ook niet van het kindgebonden budget.

Binnenkort zullen er wel lijstjes gepubliceerd worden waaruit blijkt wat die compensatie in de praktijk waard is. Zo’n 15 miljard euro aan steun lijkt heel veel maar ik denk niet dat bij een modaal gezin de vlag uit kan.

B. van Dam