Brief 1 ’Drinkwater duurder maken’

Met duurder drinkwater gaat men eerder besparen. We hadden al veel eerder actie hierop kunnen nemen. Het is onze eigen schuld, wij spoelen bijvoorbeeld nog steeds de wc door met schoon drinkwater. Dat wist men al ze al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Een aparte drinkwaterleiding aanleggen in huis is niet zo moeilijk. Voor het doorspoelen van het toilet is er geen schoon water nodig in ieder geval.

Mevr. Honing, Lelystad