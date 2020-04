Brief 3 ’Miljard euro naar Noord-Brabant’

Bovendien bedenkt men momenteel bij de EU discutabele constructies om zo met tientallen, misschien honderden miljarden euro’s aan 'leningen' die regio extra te ondersteunen. Geld dat wellicht nooit terugbetaald wordt. Is dat wel allemaal terecht? Noord-Italië bijvoorbeeld, waar circa 80 procent van de Italiaanse coronaslachtoffers vandaan komt, is een stuk rijker dan Nederland.

Maar het Nederlandse epicentrum van de coronacrisis, Noord-Brabant, is verhoudingsgewijs het armere Zuid-Nederland. Daar zijn er relatief meer doden te betreuren dan in Zuid-Italië. Minister Hoekstra kan beter een miljard euro schenken aan Noord-Brabant. Dat is veel logischer en goedkoper, omdat dit geld uiteindelijk wel voor een aanzienlijk deel terugvloeit in onze schatkist.

Peter de Kort, Nijmegen

