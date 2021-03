Verkiezingen

Thierry Baudet nagelt fractievoorzitter GroenLinks Edam aan schandpaal op Twitter

FvD-voorman Thierry Baudet nagelt Nico van Straalen uit Edam aan de Twitter-schandpaal. Van Straalen is fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Edam-Volendam en is dezer dagen actief als lid van een stembureau in zijn gemeente.