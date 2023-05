Functioneert de rechtsstaat nog? ’Den Haag gaat liever met de waan van de dag mee’

Volgens Kamerlid Pieter Omtzigt, oud-CDA, is de Nederlandse Grondwet ’versleten en uitgehold’. „Het huis van Thorbecke is toe aan renovatie. Onze rechtsstaat verdient groot onderhoud.” Lezers merken op dat meer wetten, regels en bureaucratie niet noodzakelijkerwijs de problemen in het land oplossen. Het wordt tijd dat politici niet blijven aanmodderen, maar hun verantwoordelijkheid oppakken. Voor sommigen gaat dat overigens niet ver genoeg: die zien het kabinet het liefst zo snel mogelijk vertrekken. „Zolang Rutte en Kaag de dienst uitmaken komt er geen renovatie van de rechtsstaat.”

Een ander stelt dat burgers de afgelopen jaren vooral ’(belasting)slaven van de overheid zijn geworden’ en vindt dat ’ook het overgrote deel’ van de ambtenarentop en veel rechters weg moeten. „Die veroorzaken namelijk de wortelrot van de rechtsstaat.” Ook klinkt er veel kritiek op de historische maatregelen en lockdowns die premier Rutte tijdens de coronacrisis afkondigde en waarmee in één klap rechten van mensen werden ingeperkt. Het steekt dan ook bij menigeen dat de zogenaamde Pandemiewet door de Eerste Kamer werd geloodst.

Geenblijelezer concludeert: „Daar waar integriteit is/wordt verkocht, wordt misdaad niet alleen meer zichtbaar, maar breidt zich uit als een moeilijk te blussen veenbrand.” Anderen zijn hoopvoller en zien bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire dat Nederland ’in staat is zichzelf te corrigeren’. „Een belangrijk element in een democratie omdat dat correctiemechanisme door regering en parlement en ook door burgers in gang kan worden gezet. Samenlevingen in beweging en voortdurende ontwikkeling maken onherroepelijk fouten in hun poging de continuïteit in het systeem overeind te houden. Een optimistisch signaal.”

Het referendum zou een instrument kunnen zijn om enige controle terug te geven aan burgers, klinkt het. „Er zou een mogelijkheid moeten zijn waarop burgers, bij wanprestatie en duidelijk verkeerd gebruik van de macht, de regering terecht kan wijzen of zelfs naar huis kan sturen. (...) Luisteren naar de bevolking en feiten controleren voor men besluiten neemt doet men niet. Men gaat liever met de waan van de dag mee.”

Nieuwe wind

In de reacties worden ook nieuwe politieke coalities gesmeed: „Pieter Omtzigt heeft een CDA-achtergrond. Caroline van Plas heeft dat ook. Ideologisch verschillen ze niet veel van elkaar. Omtzigt is een denker en Van der Plas is een doener. Laten ze samen om de tafel gaan zitten.”