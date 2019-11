’Terughalen IS-strijders onzinnig’

Deze mensen vonden het nodig om Nederland de rug toe te keren en zich in te zetten voor het kalifaat. Jarenlang slachtten deze IS-strijders in naam van IS/Allah burgers en militairen op extreem brute wijze af. En nu, nu IS verslagen is en ondergronds verder gaat, willen deze oorlogsmisdadigers weg uit het ’beloofde land’.

Terug met hangende pootjes naar het land dat ze jarenlang onderhield. Een dak en eten bood, een uitkering of baan en de mogelijkheid hun cultuur en geloof na te leven. Het land waar ze vrij en veilig konden leven. Deze mensen zijn naar mijn idee nooit meer welkom in Nederland.

Wat mij het meeste dwarszit is dat ik als Irak-veteraan collega’s heb verloren tijdens onze missies in Irak. Deze collega’s hebben de ultieme prijs betaald voor de wederopbouw van dat prachtige land.

Met het terughalen van deze IS’ers breng je niet alleen de veiligheid van Nederland in gevaar maar het is ook respectloos tegenover de ouders en familieleden van de gevallen collega’s. Laat het omkomen van deze collega’s zijn voor niets zijn geweest.

H.V. Delta