Uitslag Stelling: Windmolens uit het zicht

Critici zijn strijdbaar: „We vechten tot ze allemaal weer verdwijnen, de aanlegkosten zijn veel te hoog en de opbrengst is hoegenaamd niks!” zo schrijft iemand. „Het zijn subsidieverslinders, weg ermee!’

Provincies willen het verzet tegen windmolens breken door duidelijke afspraken te maken. Sommige gebieden blijven gevrijwaard van molens, op andere plekken mogen omwonenden meedelen in de (stroom)opbrengst. Er lijkt veel meer rekening te worden gehouden met inspraak.

„Er moet alleen maar de hele tijd geld bij die dingen, dus delen in de opbrengst dat zal niet gaan”, aldus een van de tegenstanders. Bijna iedereen (91%) ziet heil in plannen om de tientallen metershoge molens in bepaalde gebieden taboe te verklaren. „Ik zou er ook pisnijdig van worden als er vlakbij mijn huis een windmolen geplaatst zou worden. Er zijn plekken waar je ze gewoon moet verbieden”, zo vindt iemand. „Maar er zijn genoeg landelijke gebieden waar ze wel zouden kunnen staan. Niet bij mij voor de deur...”

Een respondent stelt voor de norm te hanteren die geldt in Duitsland. „In een straal van tien keer de tiphoogte van de wieken mogen geen woningen zijn. Dat is voor Nederland bijna niet te doen. Daarvoor zijn we te dichtbevolkt.”

Maar een gering percentage van de deelnemers (19%) ziet windmolens als onmisbaar voor de grootschalige energietransitie die in ons land volop bezig is. Dan veel liever kernenergie: twee derde van de stemmers is hier voorstander van. „Haal alle windmolens weg en plaats in iedere provincie een kerncentrale”, oppert een van hen. Een andere: „Windmolens brengen maar heel weinig op, zeker in verhouding tot hun hoge kosten.”

Driekwart van de respondenten denkt niet dat overheden inmiddels beter luisteren naar burgers. Een meerderheid van de stemmers is zelfs zo tegen windmolens dat ze wel begrijpt dat tegenstanders bouwers en beleidsmakers met dreigementen bestoken. „Maar het moet niet te ver gaan...”

De respondenten zeggen wel te snappen waarom steeds meer mensen zo’n grote aversie hebben tegen de windturbines in het landschap. Doorn in het oog van velen zijn bestuurders die ’alles maar doordrukken’. „Ook mensen in dun bevolkte gebieden hebben rechten”, zo vindt een deelnemer.

Opvallend is dat een groot percentage meent dat iemand ziek kan worden van het geluid, dan wel de voortdurende aanblik van het gedraai van een windmolen. Een deelnemer vat het even samen: „Slaglicht en geluid zijn ziekmakend, het geluid is doordringend laag en hoge windmolens beïnvloeden de luchtstroom, wat ontelbare insecten en vogels het leven kost.” Een ander: „Ziek word ik niet, maar het geeft wel horizonvervuiling.”

„Plaats die windparken uit het zicht”, klinkt het dan ook veelvuldig. „En datzelfde geldt voor de zonneparken.” Bijna de helft vindt dat windmolens ver op de Noordzee thuishoren. „En op de Maasvlakte, dat is prima. Maar niet door het hele land. Je hele uitzicht wordt er door verpest. ’s Nachts al die rode lichtjes, dat is doodzonde.”