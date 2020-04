’Zonder tests is een app volstrekt zinloos’

Reageerder Kell wordt er zelfs wantrouwend van: „Als er niet wordt getest, hoe weet die app dan of je wel of geen corona hebt? Die app krijgt en deelt dus in veruit de meeste gevallen foute informatie. Waarom moet iedereen dan toch per se aan die app, vraag je je af.”

Maria_k ziet hetzelfde bezwaar: „Zolang mensen niet elke week getest worden en dan alle gegevens bijhouden heeft die app ook geen zin.” Fred Schuit hierover: „Wat heb je er aan als je weet waar iedereen geweest is en met wie ze in contact zijn geweest als je van die mensen niet weet of ze besmet zijn en niet getest zijn?” De conclusie is volgens Assis dan ook: „Die app biedt uitsluitend schijnveiligheid zolang je de mensen niet massaal test op corona.”

"De coronakwestie lost zich uiteindelijk sowieso op. Daar hebben we geen apps voor nodig"

Veel mensen zijn bezorgd over de privacy. Jakubowsky_cyprian: „Degene die vrijheid opgeeft voor vermeende veiligheid, krijgt geen van beide. Ik kan in elk geval prima zonder smartphone leven vanaf het moment dat een elitair overheidsorgaan mij meent te verplichten wat ik ermee doe.”

’Vrije Westen’

Niet installeren, zegt ook Bcpverschuren: „Van alleen al het idee dat ze dit misschien willen verplichten, gaan mijn haren overeind staan. Ik dacht dat dit het ’vrije Westen’ was. Deze samenleving begint zo nare trekjes te vertonen.” MelanchtonMSc zegt ook: „Begin er niet aan. De coronakwestie lost zich uiteindelijk sowieso op. Daar hebben we geen apps voor nodig.”

Aleida Zwolsch dacht aan een: „Het is al 1 april geweest, anders zou je denken dat deze app een grap was! Niemand kan je dat verplichten en het werkt nooit omdat er te weinig data is vanwege te weinig testen, dat algoritme werkt dan ook niet naar behoren.”

Dirkje12345 ziet een nieuw soort burger straks op straat: „Mensen die de corona-app geïnstalleerd hebben zijn de nieuwe Pokémon-zoekers: lopen als een zombie over straat, starend op hun smartphone om te zien of er een met corona besmette persoon aan komt lopen.”

"Ik ga zeker deze app gebruiken; al was het alleen maar voor mijn eigen veiligheid"

En dan is er een ook (grotere) groep mensen die veiligheid verkiezen boven mogelijke privacy-issues; als die er al zijn. E_wit39 verwoordt dat als volgt: „Wat is belangrijker: privacy of het coronavirus? Willen we dan het virus krijgen, met de kans op besmetting en kans op infectie van de luchtwegen en het benauwd krijgen met de dood tot gevolg? Ik ga zeker deze app, als deze er is, gebruiken; al was het alleen maar voor mijn eigen veiligheid.”

Hansie is ook voorstander: „Alweer dat gezeik over privacy. Mensen, gebruik eens je verstand en laat je gezondheid eens voorgaan. Wat nou, privacy? Heb je wat te verbergen dan? Als een app ons helpt om uit deze coronacrisis te geraken, doen!”

Ruis

Er is dus wel een zeker vertrouwen in een app. Jackduis ziet het als een noodzaak: „We willen allemaal niet onze zelf verdiende welvaart om zeep helpen. Dus in dit geval is privacy helemaal geen issue. Het gaat om overleven. Net zoals bij de dreiging van terroristische aanslagen is de strijd tegen het coronavirus veel belangrijker dan de theoretische kans dat er privacyregels worden overtreden. Een corona-app vertelt alleen dat iemand corona heeft. Niet hoe hij of zij heet en andere persoonlijke info. Stop met het geklets en help elkaar met de strijd tegen dit virus. De rest is ruis!”

Dvaneijk installeert de app direct: „Uiteraard zet ik die app op mijn telefoon. Ieder weldenkend mens zou dat moeten doen: tenzij je wil dat de lockdown nog langer gaat duren en de halve wereld failliet gaat. Vind je je privacy belangrijker dan het redden van levens? Vraag je dan eens af waarmee je in godsnaam bezig bent.”

"Eerst volledig inzetten op testen en pas daarna op traceren. En niet andersom"

Anderen vinden ook dat mensen die wel Facebook en Google gebruiken eigenlijk geen drukte zouden moeten maken over een corona-app. Rudolf65 zegt: „Niemand hoeft bang te zijn voor een app. Iedereen met een smartphone met data-abonnement wordt immers al gevolgd door Google (maps) en dergelijke.” En hoe erg is dat? Hmphendriks heeft er geen probleem mee: „In deze tijd gooien vele mensen hun totale leven en dat van de kids en kleinkinderen op de openbare sites, waarom dan die tegenstand als het om je eigen gezondheid en die van anderen gaat?”

Masker

Dick52 zegt ook: „Ik word niet goed van al die reacties van mensen die zich druk maken om hun privacy. Ik zou zeggen, doe je mobiel weg, gooi je pc de deur uit, zet een masker op als je de deur uitgaat of blijf binnen en sluit je op!”

En dan zijn er reageerders die het van beide kanten proberen te bekijken. Babbelmuts bijvoorbeeld: „Natuurlijk kan ik me voorstellen, dat voor veel mensen privacy heilig is. Wat ik doe gaat een ander niets aan en zeker de overheid niet. Maar we moeten de angst voor zo’n app ook niet overdrijven.” Maar diezelfde Babbelmuts vraag zich ook af: „Waarom wordt er nog steeds niet genoeg getest? Mensen die het virus nu al bij zich dragen, lopen ongetest rond. Dus is het middel app volkomen onbetrouwbaar. Eerst volledig inzetten op testen en pas daarna op traceren. En niet andersom.”