’Meer dorpjes met watersnood vergeten’

Er zijn meer dorpjes vergeten waar het water veel schade heeft aangericht en waar verschillende huizen nog onbewoonbaar zijn. Dit is o.m. het geval in Rothem (Tussen de Bruggen) en Weert bij Maastricht. Deze twee dorpjes worden ook al niet genoemd in de toekomstplannen van het waterschap Limburg en de provincie om het buiten haar oevers treden van de Geul te voorkomen en/of het nemen van maatregelen om onze huizen te beschermen. Dit zorgt voor frustratie en teleurstelling in onze straat en vermindert het vertrouwen in de overheid en de media. Gelukkig denkt de gemeente Meerssen wel met ons mee om zo’n ramp te voorkomen en om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

Veel gezinnen leven nog in angst voor weer een overstroming. Sommigen hebben thuis geen kerstfeest kunnen vieren. Anderen komen niet rond met de verzekering.

Henk Bongers, Rothem-Meerssen