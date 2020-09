’Gezonde producten zijn onbetaalbaar’

Dit geldt ook voor groenten en fruit, de telers hiervan ontvangen nauwelijks genoeg om van te kunnen bestaan. Dan heb je ook nog eens weinig keus want; veel buitenlands (lang leve het millieu voor vervoer) en veel te duur. Neem bijvoorbeeld de appelen. Deze zijn knoerthard, hebben weinig tot geen smaak en kosten maar liefst 3 euro per kilo? Dat is toch niet te betalen voor een gezin? Hoe kunnen zij dan er een gezonde levensstijl er op na houden?

Wat is dit voor beleid tegenover het Nederlands, veel gezondere product waar vanwege alle regels, aan voldaan moet worden. Ook nog eens frustrened voor de producent van dit alles. Overheid, kom op met uw rechtvaardig, gezond en wijs beleid!

C. Schippers,

Nunspeet