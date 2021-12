’Niet overal chaos met boosteren’

Berichten over ellenlange wachtrijen bij sommige prikpunten en bij het maken van een telefonische afspraak kreeg je steeds maar te horen dat er teveel mensen in de wachtrij stonden. Je kwam er gewoonweg niet door. Absolute chaos. Zonder afsprakenformulier te hebben ontvangen belde ik op goed geluk, kreeg direct een vriendelijke medewerker aan de lijn en afgelopen zondag -19 december- konden we al in Breda terecht. Het kan dus wel!

Groot was mijn verbazing toen enkele dagen later twee brieven in de bus lagen om een afspraak te maken voor de boosterprik. Alle reden om aan te nemen dat het allemaal verre van vlekkeloos verloopt. En dat geeft stof tot denken!

Jan Muijs, Tilburg