Brief 2 ’Loonoffer KLM-piloot noodzakelijk’

Zij vinden dit in strijd met het internationaal recht. Mooi dat deze uitstekend betaalde vliegers zo goed hun rechten kennen. Maar hoe zit het met hun loyaliteit aan hun werkgever, die zelfs een enorme staatssteun nodig heeft om te overleven. Heel veel mensen moeten in deze coronacrisis een offer brengen om deze onwerkelijke situatie het hoofd te bieden. Het is dan ook opmerkelijk dat de piloten ondanks de miljardenhulp van de overheid, opgebracht door de Nederlandse belastingbetaler, vinden dat zij daarop een uitzondering zijn.

De hulp aan KLM is terecht, maar vraagt een bijdrage van elke medewerker. Ook van de piloten dus.

Jan Pronk, Beverwijk

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: