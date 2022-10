Brief 2 ’Asielstop noodzakelijk’

De immigratiecijfers gaan namelijk door het dak. U hebt daar persoonlijk geen last van. De Nederlandse bevolking echter, die u wordt geacht te vertegenwoordigen (weet u nog?) des te meer. En mocht Brussel tegensputteren, geef dan even aan dat door de waslijst aan crises waaronder de bevolking gebukt gaat, de jaarlijkse immense geldelijke bijdrage aan Brussel tot nader order is opgeschort. Is het zo voor elkaar, denkt u ook niet? Fluit ook gelijk Timmermans even terug. Die man is geheel van het padje af.

I. Kuijpers

Lemmer

