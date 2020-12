Uitslag stelling: ’Hoekstra geeft weer hoop’

Volgens bijna driekwart is Hoekstra de juiste persoon om de CDA-kar te trekken. „Fantastisch! Een solide en ervaren man in de politiek. Hij brengt de stabiliteit die dit land zo hard nodig heeft.” Bovendien ligt hij beter binnen de partij, weet men: „Hoekstra kan goed door een deur met Omtzigt en Keizer, dit is veel beter voor de partij.” Hoekstra wordt door veel respondenten omschreven als ‘solide’ en ‘betrouwbaar’, vooral in tegenstelling tot zijn voorganger Hugo de Jonge. „Hij is duidelijk in zijn uitspraken en niet zo’n draaikont als De Jonge.” En: „Een man met een duidelijke mening. Hij geeft kiezers vertrouwen.”

Dat Hoekstra eerder bedankte voor het lijsttrekkerschap en aangaf meer een bestuurder dan een politicus maakt hem niet minder geschikt, vindt 63 procent. Integendeel zelfs: „Juist omdat hij een bestuurder is zou hij veel voor het CDA en het land kunnen betekenen.” Ruim een derde van de stemmers overweegt dan ook CDA te stemmen nu Hoekstra lijsttrekker wordt. Bijna de helft (48 procent) ziet hem zelfs als toekomstige premier: „Hoewel het CDA niet mijn partij is denk ik dat Hoekstra uitermate geschikt is als lijsttrekker, maar ook als premier. Hij heeft een professionele uitstraling en lijkt me integer.” Iemand voegt toe: „Hij komt presidentieel over zonder arrogant te zijn.”

Een minderheid vraagt zich af of deze nieuwe functie als lijsttrekker wel goed te combineren is met het ministerschap. „Hij heeft een zware taak als minister van Financiën. Deze combinatie maakt dat het erg moeilijk voor hem wordt door gebrek aan tijd.”

Hoewel de meesten nu duidelijk achter Hoekstra staan had 42 procent in eerste instantie gehoopt op Omtzigt als CDA-leider. Velen van hen vinden nog steeds dat de nummer 2 het lijsttrekkerschap verdient: „Vreemd omdat Omtzigt helemaal gereed stond en dan kiezen ze iemand die eerst niet eens wilde. Typisch zwalkend CDA waar ik alleen op stem als Omtzigt leider wordt.” Velen delen deze mening: „Waarom niet Pieter Omtzigt? Hij heeft nipt verloren van Hugo de Jonge en wordt nu overgeslagen.” Er wordt binnen deze groep getwijfeld aan de motivatie van Hoekstra: „Iemand die eerst weigert en daarna eerst zijn vrouw moet raadplegen zou niet voorgedragen moeten worden.” En: „Hij houdt teveel rekening met zijn familie”, zegt een ander.

Meer dan de helft waardeert het juist dat Hoekstra zijn gezin zo betrekt bij zijn werk. „Een familieman als premier zou ook wel weer eens prettig zijn,” merkt iemand op. Deze voorstanders hebben dan ook goede hoop dat Hoekstra het CDA punten zal opleveren voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart: „Uiteindelijk heeft het CDA de juiste keuze gemaakt. Samen met de VVD, mijn partij, zal het nu mogelijk zijn om in maart zodanig te scoren dat ze wellicht met een partij erbij een degelijk kabinet kunnen worden”, verwacht een respondent. En dit kan ons land alleen maar goed doen, denken veel stemmers: „Met Hoekstra en rust in de partij wordt het CDA een serieuze uitdager voor de VVD. En dat is goed voor Nederland.”