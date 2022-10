Beste Walid, draag de hoofddoek maar zelf of durf een vrije man te worden

Buitenland

IS claimt dodelijke aanslag in Iraanse gebedsplaats Shiraz

De terroristische groep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval woensdag op een sjiitische gebedsplaats in Shiraz, in het zuiden van Iran, waarbij volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA zeker vijftien mensen om het leven zijn gekomen. Op Telegram liet IS wete...