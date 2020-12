’Nut windmolens twijfelachtig’

Het zou voor veel lichtvervuiling(!) zorgen. Dat vogels zich te pletter vliegen en omwonenden last hebben van deze horizonvervuilers, die als ze uitgewerkt zijn ook nog eens voor veel gevaarlijk afval zullen zorgen, stoort een meerderheid van de Tweede Kamer niet. Wanneer worden er echt belangrijke zaken op de agenda gezet, zoals bv. het nut van die molens? Daar zijn vele geleerden het namelijk niet over eens, om over de kosten nog maar niet te spreken.

Mevr. Brugman, Lelystad