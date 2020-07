Uitslag stelling: ’Parkeervoordeel oneerlijk’

Zo stelt een tegenstander: „Parkeren heeft niets met vervuiling te maken.” Het merendeel van de respondenten (91%) vindt het dan ook belachelijk dat staatsecretaris Van Veldhoven van Milieu het plan voor de parkeertaks doorzet ondanks tegenwerpingen van de Raad van State. „De Raad van State is de wijste in deze en het zou de minister sieren indien ze dit advies opvolgt”, vindt een deelnemer. „Zoals de Raad al aanstipte is een geparkeerde auto per definitie schoon omdat er tijdens het parkeren geen enkele uitstoot plaatsvindt, dus ook niet bij een diesel- of benzineauto. Het is dus grote onzin om hierbij een onderscheid tussen brandstoftypes te maken.”

Veel deelnemers (93%) denken dat de parkeerkorting voor groene auto’s een tweedeling tussen arm en rijk in de hand zal werken. „Ik vind dit echt een VVD-plannetje voor met name werkgevers, want voor de gewone man is elektrisch rijden veel te duur”, aldus een respondent. „Elektrische rijders zijn mensen die, over het algemeen, al meer te besteden hebben en krijgen dan ook nog eens meer extraatjes, dat voelt scheef”, verwoordt een ander het heersende sentiment. „Het is discriminatie van burgers om milieudoelstellingen te halen”, stelt een andere tegenstander.

Veel deelnemers aan de stelling zijn sowieso niet overtuigd van de voordelen van elektrisch rijden. „Elektrische auto's hebben nog steeds te kampen met een te kleine actieradius”, vindt een deelnemer, die stelt: „150 km, ruim bemeten, is onvoldoende voor normaal autogebruik, bijvoorbeeld voor werkverkeer. Het zijn onzinauto’s.”

Slechts een kwart van de respondenten overweegt naar een ’groene’ auto over te willen stappen als dat voor hen betaalbaar zou zijn. Zo’n 67% van hen geeft zelfs aan niet te geloven in een toekomst zonder brandstofauto’s. „Het is nog maar de vraag of elektrische auto’s groener zijn”, schrijft iemand. „De stroom waarmee die auto’s worden opgeladen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Elektriciteit moet ook opgewekt worden. Maar ja, dat past uiteraard niet in het plaatje van onze milieuactivisten.”

„Deze voertuigen zijn al vervuilender dan brandstofauto’s voordat ze ook maar een kilometer hebben gereden”, beweert een ander. „Bij het maken van de accu’s alleen al vindt een uitstoot van stikstof plaats die vele malen hoger ligt dan bij een auto die je duizenden kilometers laat rijden. Daarnaast is de levensduur van een accu beperkt en zijn er nog geen oplossingen voor accu’s die verwisseld moeten worden. Ook is de bandenslijtage van elektrische auto’s enorm, net als de slijtage aan het wegdek. Op het oog lijkt het misschien een schone oplossing, maar wie verder kijkt moet toch echt concluderen dat een subsidie en allerlei andere extraatjes slechts een wassen neus zijn.”

Ondanks alle tegenstand verwachten de meesten echter wel dat gemeenten gebruik zullen maken van verschillende parkeertarieven voor ’schone’ - en ’vieze’ (brandstof)auto’s. De meeste deelnemers, waarvan negen op de tien niet elektrisch rijden, vrezen straks meer te moeten betalen voor parkeren in steden.