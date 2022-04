Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlogsmisdaden op de voorpagina

Door Paul Jansen

Het was de week waarin schokkende beelden van oorlogsmisdaden in Oekraïne de wereld over gingen. In de straten van Boetsja, een plaats niet ver van Kiev, bleven na de Russische terugtrekking dode dorpelingen achter in de straten. Verslaggevers ter plekke legden getuigenissen vast. Een inwoner vertelde tegen de BBC hoe een scherpschutter dood en verderf zaaide. Anderen verhaalden over beschonken Russische soldaten, die burgers zonder pardon hadden afgeknald.