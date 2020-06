Normaliter is het niet het meest sexy onderwerp: het Veiligheidsberaad. Het bestaat namelijk uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s die – even volhouden – ’met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst’. Bent u er nog?