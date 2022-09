’Jetten ongeschikt als minister’

Triest dieptepunt in deze is minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Hij maant gemeenten af te zien van deelname aan de goedkopere inkoop van gas door een Duits consortium, omdat hij meent te weten dat dit consortium geld afdraagt aan Rusland. Als gevolg hiervan moeten gemeenten overstappen en elders gas inkopen, maar vaak blijkt dat een deel van dat gasmengsel nou juist wél afkomstig uit Rusland, waardoor hij dus bereikt wat hij persé niet wil. Elke Nederlander kijkt lamgeslagen en verbijsterd naar deze ongelooflijke incompetentie. We laten het allemaal maar gebeuren en worden intussen in ijltempo steeds armer. Het is hoog tijd voor vakmanschap en daadkracht en bewindslieden die wél kennis van zaken hebben om te redden wat er nog te redden valt.

Hans Zwolschen, Gemert