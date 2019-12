’Lang leve de NAVO’

Na het vieren van het feit dat de NAVO 70 jaar geleden in het leven is geroepen, realiseer ik me als oudere jongere dat als gevolg van deze club wij ons gehele leven geen oorlog, honger danwel andere ellende hebben ondergaan. Los van het feit dat er zo nu en dan enige spanning tussen de leden is ontstaan hoop ik dat de samenwerking nog heel lang zal voortduren zodat ok onze nakomelingen van de vrede kunnen genieten.

Peter Borst, Beverwijk