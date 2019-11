Uitlag Stelling: Talentvol maar wisselvallig

De meeste respondenten vinden dat het Nederlands elftal zich verdiend heeft gekwalificeerd voor het EK, hoewel de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Noord-Ierland velen nog zwaar op de maag ligt. „Het is mooi dat ze zich gekwalificeerd hebben maar als ze spelen zoals bij de laatste wedstrijd geef ik ze weinig kans en wordt het de zoveelste afgang”, voorspelt iemand. Anderen zijn positiever. „Knap gedaan na een moeilijke start”, luidt een reactie. En: „Eindelijk weer een team, eenheid, beschaafd en goed geleid.”

De respondenten die vertrouwen hebben in Oranje roemen de combinatie van talent en bondscoach Ronald Koeman. „Jong, fris en groeiend Oranje. De toekomst ziet er veelbelovend uit, zeker met de goede jeugd die eraan komt. Er is chemie tussen Koeman en de spelers.” Maar er klinkt ook enige voorzichtigheid. „Een team met perspectief maar ook wisselvalligheid. Mentaal nog niet hard genoeg. Maar groei is zeker mogelijk.”

Sommigen zijn ronduit negatief over de kansen van Oranje. „Het is niks en het wordt niks”, reageert er een chagrijnig. „Het niveau is nog op en af”, vindt een ander. „Dat moet omhoog en het moet constanter van een goed niveau zijn, anders red je het niet.”

De meerderheid vindt het de verdienste van Ronald Koeman dat Nederland, na het mislopen van het EK in 2016 en het WK in 2018, weer terug is op het wereldtoneel. Maar, tekent iemand daar bij aan: „Hij heeft het geluk van een goed stel spelers. Nu moet hij echt laten zien dat hij inzicht heeft en de juiste personen opstellen.”

Slechts een krappe 30 procent denkt dat het Nederlands elftal één van de favorieten wordt voor het EK 2020. „Als de focus scherp blijft, is Nederland kanshebber. Met deze lichting kan het lukken.”

Anderen vinden dat we niet te vroeg moeten gaan juichen. „Nederland is onder Koeman beter gaan spelen, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg om als een van de favorieten te starten. Goede spelers, maar nog geen echt team om voor de hoofdprijs mee te doen. Vooral in de breedte ontbreekt het nog aan goede vervangers zoals we afgelopen wedstrijd konden zien tegen Noord-Ierland.”

Koeman moet doorselecteren, adviseren sommigen. Iemand schrijft: „Hoe triest het ook is voor Luuk de Jong, Wout Weghorst, Marten de Roon en Steven Berghuis - die bijdroegen aan de kwalificatie - zij horen niet op het EK thuis. Er staan een paar goede talenten klaar die een kans verdienen.”

Respondenten noemen Virgil van Dijk en Frenkie de Jong als de belangrijkste en meest onmisbare spelers, op afstand gevolgd door Memphis Depay.

De helft van de stellingdeelnemers kijkt uit naar een zomer met EK voetbal. „Het wordt een feestje! We worden Europees kampioen!”, reageert een respondent vol overtuiging. Een ander stelt: „Na zo vaak verloren te hebben mag het weleens meezitten. Maar de spelers moeten het doen. Houd de bal hoog, blijf je best doen en dan zouden ze ons weleens erg kunnen verrassen. Jongens, zet hem op! Laat Nederland weer eens trots op zijn voetbalelftal kunnen zijn.”